Російські окупанти змінюють тактику та готуються до нового наступу, - Маляр
Про це ефірі телемарафону повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз російські війська перегруповують свої підрозділи. Те, що вони вивели з України, Київська, Чернігвська область. Насправді це не їхня добра воля, насправді їхні підрозділи були позбавлені боєздатності українськими Збройними Силами. Вони були змушені піти. Але вони ті підрозділи відновлюють: і особовий склад, і техніку для того, щоб потім знову наступати.
Вони збільшують кількість техніки вздовж кордону, вони зараз посилюють розвідку і визначають нові напрямки. Тобто у них була певна стратегія до початку війни, але оскільки вона не спрацювала, то зараз вони змушені в дуже короткі терміни змінювати свою тактику", - пояснила Маляр.
За словами заступниці міністра оборони, зараз окупанти вираховують слабкі місця в Україні.
"Вони зараз займаються аналізом того, що відбулося за попередні 40 днів і намагаються підлаштуватись під війну з нами. Тому що вони не очікували саме такої оборони", - додала вона.