Євросоюз надасть обладнання для збору доказів воєнних злочинів Росії в Україні, - Боррель

Європейський Союз проведе навчання і надаватиме обладнання для збору доказів воєнних злочинів рф в Україні та передачі їх у Міжнародний кримінальний суд.

Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на спільній пресконференції з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для того, щоб подати матеріали, нам треба їх зібрати, треба зібрати докази, свідчення тих брутальних дій, які були скоєні не лише в Бучі, а й в інших місцях, тому ми мусимо працювати спільно за вами, спільно з Генеральним прокурором. Ми маємо провести навчання, надати необхідне обладнання, навчити тих можливостей проводити розслідування, щоб все це ретельно задокументувати", - сказав Боррель.

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