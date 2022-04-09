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За 8 квітня знищено гелікоптер, безпілотник та крилату ракету росіян, - Повітряні Сили

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За 8 квітня знищено гелікоптер, безпілотник та крилату ракету росіян, - Повітряні Сили
8-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт. Крім того, є інформація з операції Об’єднаних сил про збиття ще одного вертольота рашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил.

"Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.

8-го квітня Повітряні Сили врешті отримують першу допомогу від країн-партнерів НАТО – зенітний ракетний комплекс С-300, який найближчим часом стане на озброєння Повітряних Сил.

Є гарні новини про результати бойової роботи 7-го квітня – збито новітній ударний БпЛА окупантів –"Оріон"", - заначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Myko
    Це картина італійського митця Ораціо Джентілескі, якого вважають найкращим учнем-живописцем школи Караваджо. Назва картини "Щасливе суспільство, яке перемогло нещастя". Її створено у 1624-1625 роках. Зараз картина перебуває у колекції Лувра. Молода дівчина, одягнена в синьо-жовтий плащ, у правій руці тримає корони переможених нею царів-завойовників, які насмілилися зазіхнути на її свободу.
  • Amber
    Слава Нашим мужнім Героям !!
  • Myko
    В лівій руці тримає жезл схожий на тризуб.
    Наче пророцтво.
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