За 8 квітня знищено гелікоптер, безпілотник та крилату ракету росіян, - Повітряні Сили

8-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт. Крім того, є інформація з операції Об’єднаних сил про збиття ще одного вертольота рашистів.