За 8 квітня знищено гелікоптер, безпілотник та крилату ракету росіян, - Повітряні Сили
5 33818
8-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт. Крім того, є інформація з операції Об’єднаних сил про збиття ще одного вертольота рашистів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил.
"Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.
8-го квітня Повітряні Сили врешті отримують першу допомогу від країн-партнерів НАТО – зенітний ракетний комплекс С-300, який найближчим часом стане на озброєння Повітряних Сил.
Є гарні новини про результати бойової роботи 7-го квітня – збито новітній ударний БпЛА окупантів –"Оріон"", - заначається у повідомленні.