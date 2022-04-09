Війна РФ проти нашого народу може завершитися перемогою свободи значно раніше, якщо Україна отримає необхідну зброю, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-яке зволікання з наданням Україні необхідної зброї може означати, що деякі політики хочуть допомогти РФ більше, ніж Україні.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна Росії проти нашого народу може завершитися перемогою свободи значно швидше, ніж багато хто у світі думає, якщо Україна просто отримає ту зброю, перелік якої ми надали. Будь-яке зволікання з наданням такої зброї Україні, будь-які відмовки можуть означати тільки одне: відповідні політики хочуть допомогти російському керівництву більше, ніж нам, українцям.

Хай там як, але ми в будь-якому разі продовжимо захищати нашу землю й наших людей.

Так, ще не всі у світі знайшли в собі сміливість, яку маємо ми. Але у нас є могутні і принципові партнери і друзі. Реальні друзі, які допомагають Україні так, щоб дійсно нас захистити. Щоб справді захистити свободу у Європі. Я впевнений, що перемога України – це тільки питання часу", - зазначив президент.

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