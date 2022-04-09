Білоруські КГБісти підірвались на російській міні, - ЗМІ

5 квітня мешканці Мозиря помітили, що ДАІ перекрила вулицю Ленінську біля будинків 10 та 12. Там була будівля місцевого КДБ. Від воріт виїхав мікроавтобус панахиди, за ним "люди в цивільному" та військові.

У той же час білоруські Telegram-канали почали повідомляти, що біля міни біля кордону з Україною підірвали співробітники КДБ, прикордонники чи природоохоронні органи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеву редакцію Радіо Свободи.

Свобода зібрала інформацію про те, що відомо на даний момент.

У Мозирі ритуальна маршрутка таки виїхала з двору будівлі, де знаходиться Мозирський міський відділ КДБ Гомельської області. Свобода має це підтвердження. За ритуальним мікроавтобусом йшли чоловіки в цивільному, за ними – чоловіки у військовій формі. Поруч був припаркований автомобіль Toyota з літерою "V" на борту (один із розпізнавальних знаків, які використовували російські військові під час агресії проти України).

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Одне з джерел "Свабоди" повідомило, що похований співробітник місцевого КДБ підполковник Андрій Р. Чоловік з такою інформацією дійсно служив у КДБ.

Інше джерело Свабоди розповідає, що УАЗ, в якому перебував КДБ, підірвався на міні в зоні відселення, поблизу села Біла Сорока Наравлянського району.

"Це білоруська територія, звідки міни? Але є інформація, що водія просто розірвало на шматки. Після цього місцевість обшукали та виявили ще десять мін. Звідки вони взялися, невідомо", – повідомило джерело.

Офіційної інформації про загибель двох людей не надходило.

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