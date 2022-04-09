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"РИА Новости" опублікувало новину, що ЗСУ нібито завдали удар по Краматорську ще тоді, коли ракети були в повітрі, чим видало причетність Росії, - Зеленський

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"РИА Новости" опублікувало новину, що ЗСУ нібито завдали удар по Краматорську ще тоді, коли ракети були в повітрі, чим видало причетність Росії, - Зеленський
Російські пропагандисти видали винуватість РФ в обстрілі вокзалу у Краматорську.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська сьогодні вранці завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. 38 людей загинули на місці. Протягом дня у лікарнях померли ще 12 людей. Ми втратили п'ятьох дітей. У лікарні залишаються ще десятки важкопоранених. Це черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності", - зазначив президент.

За словами Зеленського, російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість Росії.

"Агенція "РИА Новости" опублікувала новину, що удар по Краматорську завданий, ще тоді, коли ракети були в повітрі. А напередодні інші російські пропагандисти поширювали погрози для всіх, хто рятувався з Донбасу залізничним транспортом.

Усі провідні держави світу вже засудили російський удар по Краматорську. Ми очікуємо твердої, глобальної реакції на цей воєнний злочин", - підсумував глава держави.

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    Усе як завжди. Історія про телеграму співчуття за три години до вбивства Анвара Садата насправді не така вже й анекдотична.
    Рашистські підораси, кожною такою дією ви підписуєте вирок собі. І не сподівайтеся на цивілізований суд і комфортні європейські тюрми. Ви отримаєте таке, що Гітлер і Чикатіло здригнуться від жаху, якщо побачать кацапохолокост із потойбіччя.
  • Антон Вольтер
    Мордорцы брехливые до предела и такими они были всегда.

    Они всегда подло сворачивали на других. К примеру:

    1.Всегда отрицали голодомор. Когда орицать уже не получалось, они оправдывались неурожаем. Когда и это стало не получаться они стали говорить, что украинцы семи себя голодом убивали. Это притом, что известно, что при коллективизации все структуры власти, снизу доверху (включая все села) в Украине были пронизаны так называемыми 25-ти тысячниками, которые вели весь процесс.

    2.В расстреле польских офицеров в Катыни сворачивали на немцев.
  • Антип61
    Чіткі докази передадуть до міжнародного трибуналу. А зараз їх світити не варто, щоб не створювати зайвих проблем нашій розвідці.
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