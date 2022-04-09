Без нафтового ембарго в РФ ще надовго вистачить ресурсів скидати бомби на українські міста, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав ЄС якнайшвидше розглянути питання запровадження нафтового ембарго.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Ми вдячні європейським політикам за прийняття 5-го санкційного пакету. Можливості росії фінансувати цю війну суттєво зменшуються, але без нафтового ембарго в агресора ще надовго вистачить ресурсів скидати бомби на мирні українські міста. Тому ми закликаємо країни ЄС якнайшвидше розглянути це питання", - заявив глава уряду під час зустрічі із Президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн та Високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем.

Окремо Прем’єр-міністр України подякував Європейському Союзу за надання фінансової допомоги для підтримки українських громадян та Збройних Сил України.

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