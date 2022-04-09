Покупець із Японії купив за $20,5 тис. олімпійську медаль каратиста Горуни. Гроші підуть на "наближення перемоги"

Бронзовий призер Олімпіади в Токіо з карате Станіслав Горуна продав свою олімпійську медаль на аукціоні, а отримані від продажу гроші передав на "наближення перемоги" над російськими окупантами.