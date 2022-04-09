"Могилізація", а не "мобілізація": РФ ставиться до жителів ОРДЛО, як до гарматного м'яса та кидає їх в бій першими
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Журналіст Денис Казанський та колишній в'язень катівні "Ізоляція" в ОРДО Станіслав Асєєв зустрілися з примусово мобілізованими мешканцями окупованого Донбасу, яких взяли в полон українські захисники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".
"Мета була в тому, щоб, по-перше, подивитися на цих людей, поспілкуватися з ними, з перших вуст дізнатися, що відбувається на непідконтрольній нам території Донбасу, про хід так званої мобілізації або як вони називають її "могілізація", тому що їх всіх відправляють на убой, на смерть", - розповів він.
Полонені з ОРДЛО кажуть, що ухилитися від "мобілізації" вони не можуть, а на війні до них ставляться, як до гарматного м’яса.
"Їх використовують для того, щоб кинути в бій (першими. - Ред.). ... Це все одно, що людину пустити по мінному полю, подивитися, де підірвалися міни, а потім пройти по їх слідам. Майже так само використовують мобілізованих мешканців Донбасу", - додав Казанський.