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"Могилізація", а не "мобілізація": РФ ставиться до жителів ОРДЛО, як до гарматного м'яса та кидає їх в бій першими

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"Могилізація", а не "мобілізація": РФ ставиться до жителів ОРДЛО, як до гарматного м'яса та кидає їх в бій першими
Журналіст Денис Казанський та колишній в'язень катівні "Ізоляція" в ОРДО Станіслав Асєєв зустрілися з примусово мобілізованими мешканцями окупованого Донбасу, яких взяли в полон українські захисники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

"Мета була в тому, щоб, по-перше, подивитися на цих людей, поспілкуватися з ними, з перших вуст дізнатися, що відбувається на непідконтрольній нам території Донбасу, про хід так званої мобілізації або як вони називають її "могілізація", тому що їх всіх відправляють на убой, на смерть", - розповів він.

Полонені з ОРДЛО кажуть, що ухилитися від "мобілізації" вони не можуть, а на війні до них ставляться, як до гарматного м’яса.

"Їх використовують для того, щоб кинути в бій (першими. - Ред.). ... Це все одно, що людину пустити по мінному полю, подивитися, де підірвалися міни, а потім пройти по їх слідам. Майже так само використовують мобілізованих мешканців Донбасу", - додав Казанський.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Мене це не розчулило. Вони взяли до рук зброю, щоб застосувати їх проти українців і не взяли у 2014-му, щоб їх захистити від "руцкого міра". Чим вони відрізняються від кацапів, які з такою ж зброєю так само стріляють в українців? Тим, що колись були нашими співвітчизниками? Так ця обставина навпаки робить їхнє становище ще більш огидним - вони не лише вороги, а й зрадники, тобто манкурти. І вбивати їх потрібно навіть тому, щоб вони не вбивали нас. Окрім випадків, коли вони здасться, не застосувавши зброю. Але і в цьому випадку вони лише не стали вбивцями, але залишилися колаборантами.
  • Bat'kowic Pablo
    Вісім років було в них, щоб виїхати на підконтрольну Україні територію. Були різні програми, був, наприклад. пільговий вступ до ВНЗ України для молоді з окупованих територій.
    Але, схоже, їх все влаштовувало. Багато з них отримувало по дві пенсії, з Росії й України. І вважали, що так й має бути, що усі їм "щось" винні. Хіба вони не знали, що за першої ліпшої нагоди Росія пожене їх вбивати українців? Їм ніде не "муляло"? Такі наївні? Чи думали, що московія буде кидати на Україну своїх "ванюшек", а "гордий "народ Донбаса" ніхто не поставить на коліна"?
    Зрештою, хто з них спробував, вже на фронті, повернути зброю проти касапів, перейти на бік України? Переїхати танком чи бодай застрелити хоча б одного свого "командира"?
    Кінець-кінцем, навіть росіяни, деякі, додумувалися вчинити собі хоча б "самостріл".
  • Сергей Кондратьев d895e89f
    Я с Донбасса..в 54 бригаде..донецкой..держим Марьинку и Красногоровку..еще вопросы? А ,и еще разговариваем на русском, и про Лесю Украинку практически никто не знает..но, " давай, щас ***** этих русских пидаров" звучит как песня..я думаю, и Леся, и Тарас одобрили бы
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