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Російські війська перегруповуються для просування у бік Харкова, - начальник ГУР Буданов

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Російські війська перегруповуються для просування у бік Харкова, - начальник ГУР Буданов
Російські війська перегруповуються на сході України та планують просуватися до Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов розповів в інтерв'ю CNN.

"Вони перегруповуються в напрямку міста Ізюм через Бєлгород. Вони рухаються через Бєлгород. Вони отримують додаткові війська у Бєлгороді, щоб компенсувати свої втрати в Україні, - сказав він. - Насамперед вони планують просуватися до Харкова. Вони намагатимуться добити місто Маріуполь і лише після цього зможуть спробувати ініціативно просунутися до Києва".

Буданов закликав союзників України надати "справді серйозну" військову підтримку, аби допомогти Україні протистояти російському наступу. Він зазначив, що потрібна важка артилерія, зенітно-ракетні комплекси та бойові літаки для використання проти наземних сил.

"Україні потрібна справді серйозна підтримка у важкому озброєнні, і вона потрібна не завтра, а сьогодні", - додав він.

Буданов також зазначив, що в Україні була продемонстрована слабкість російських збройних сил. Вони були уражені в Київській області, і в них погана логістика.

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Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    булданов - это тот "архистратиг", который предрёк Украине корейский сценарий и ранее сожительствовал с наркодилером гогилашвили (кстати, как о нем молчат, где он)?
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Це вони з Бакановим, Єрмаком і Демченком вирахували коварні плани мокши?
    В мене теща під Харковим в селі, то вона вже тиждень обговорює із сусідками ситуацію із перегрупуванням мокшанських військ. І що через бєлгород орки війська перебрасують...
    Да, це *** рівень...
  • A rt fb16bfd9
    Ник Рейнольдс: Армия россиян потерпела сокрушительное поражение

    Неудавшаяся попытка наступления на Киев должна была не лучшим образом отразиться на боевом духе россиян, считает аналитик Королевского института объединенных вооружений Британии Ник Рейнольдс.

    «Отступление из Киева и из-под Киева было стремительным, что не могло не повлиять на российские войска. Отступая, россияне оставили за собой немало личного состава, бросили много убитых и техники, хотя и тела, и оборудование вполне можно было и подобрать», - сказал он в разговоре с Би-би-си.

    По словам Рейнольдса, армия россиян потерпела сокрушительное поражение, так что теперь Москве будет очень сложно мотивировать солдат вновь перейти в атаку.

    Боевой дух украинцев, напротив, продолжает расти, поскольку из последних боев они все время возвращаются победителями.

    Кроме того, теперь, после освобождения Киева украинскому командованию будет намного легче перебрасывать по стране войска.
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