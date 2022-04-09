У Пентагоні підтвердили, що саме Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську

Пентагон підтвердив, що скинута на натовп на вокзалі у Краматорську ракета з комплексу "Точка У" була випущена росіянами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 8 квітня.

"Очевидно, ми не купилися на заперечення росіян про те, що не вони не несуть відповідальності (за цей ракетний удар. – Ред.). Спочатку вони заявили про успішний удар, але потім заперечили це, як тільки надійшло повідомлення про наслідки", – повідомили у Пентагоні.

Пентагон також вважає, що Росія задіє 18-ту мотострілкову дивізію ЗС РФ для наступу на Краматорськ, сформовану у 2021 році.

Дивізія складається з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку.

"За нашою оцінкою очікується, що вони будуть застосовані там, де атакували залізничний вокзал. Ми бачимо переміщення підрозділів і застосування сили в цій зоні", – повідомив високопосадовець Пентагону.

"Це головний залізничний вузол східної частини України. І це дуже стратегічне місце. І ми бачили, як вони намагалися перемістити сили до Краматорська, де розташована ця залізнична станція", – додав він.

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