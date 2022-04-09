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Угорщина, як і раніше, не постачатиме військову допомогу Україні

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Угорщина, як і раніше, не постачатиме військову допомогу Україні
Речник угорського прем’єра Золтан Ковач заявив, що країна, як і раніше, не постачатиме військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Угорська позиція тверда. Ми не збираємося втручатися у цю війну за допомогою зброї і забезпечення солдатів", - сказав речник Орбана.

Ковач додав, що, хоча Угорщина і підтримує гуманітарну допомогу, прем’єр Віктор Орбан відкинув "меседж" Зеленського, який, зокрема, просив керівництво країни визначитися, на чиєму воно боці.

"Ми знаємо, що робимо. Я вважаю, що пан Зеленський представляє український національний інтерес. Ми бачимо тривожні картини і трагедію, яка відбувається в Україні. Ми збираємося потурбуватися про всіх, хто приїжджає з України, і найкраще – посадити воюючі сторони за стіл переговорів", - висловився Ковач.

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Топ коментарі

  • Скажений Равлик
    Стопудово ***** Орбану пообіцяв віддати Закарпаття.
  • Петро Удеч
    Значить Україна має ПОВНЕ ПРАВО сказати, хто господар на Закарпатті. І не говоріть потім, що вас не попереджували...
  • Микола Мазуренко
    Полякам обіцяв Львів, але вони не мають справ з *********** ган..ми
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