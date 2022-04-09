Українські війська за минулу добу відбили 7 ворожих атак на Донбасі
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На Донбасі вчора, 8 квітня, українські війська відбили 7 ворожих атак, знищили 9 танків та 12 одиниць техніки.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 7 атак ворога, знищено 9 танків, 7 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки супротивника.
Угрупованням Повітряних сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено чотири повітряні цілі: два вертольоти, один БПЛА та одну крилату ракету. Інформація наразі уточнюється.