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Білий дім не виключає, що війська РФ в Україні навмисно вбивають журналістів

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Білий дім не виключає, що війська РФ в Україні навмисно вбивають журналістів
Адміністрація США вважає, що російські сили можуть навмисно переслідувати та вбивати журналістів під час бойових дій в Україні.

Про це заявила в п’ятницю речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується конкретних цілей (російських сил в Україні. – Ред.), про що ми знали від самого початку і говорили про це публічно, що президент Путін і російські військові звісно мали наміри або могли цілити по цивільних, включно із журналістами",- зауважила речниця Білого дому.

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Таким чином вона відповіла на запитання, чи мають США розвідувальну інформацію про те, що путінські війська в Україні спеціально вбивають журналістів – з огляду на те, що за шість тижнів війни загинули щонайменше семеро представників ЗМІ.

Псакі також зауважила, що Сполучені Штати цінують роботу журналістів у зонах бойових дій, які висвітлюють правдиву й актуальну інформацію про події та жахіття війни. Однак, за її словами, адміністрація США закликає американських громадян, у тому числі представників ЗМІ, уникати перебування в зоні бойових дій – заради їхньої ж безпеки.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Без сумнівів. Вони і дітей гвалтують, бо їм дозволили.
    Пам'ятаєте - нарвіца нє нравіца ?
  • Игорь Швец be3a4c5e
    Я звісно не такий просунутий аналітик, але не виключаю, що російські війська в Україні навмисно вбивають всіх.
  • Sophia-Maria Duglass
    Убивать журналистов при советском строе было необходимостью , чтобы не просвещали общество . И сегодня кацапы строят опять советское общество - рабское , забитое: нищее и благодарное тиранам .
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