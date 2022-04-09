Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 176 дітей, 324 - поранено, - Офіс Генпрокурора
За отриманими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждало дітей у Донецькій - 102, Київській - 91, Харківській - 76, Чернігівській - 50, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях, повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
8 квітня внаслідок обстрілу окупаційними військами "Точкою-У" залізничного вокзалу в м. Краматорськ Донецької області, на території якого більше 4 тисяч людей очікували на евакуацію, загинуло 5 дітей та 16 отримали поранення. На рекеті, якою бомбили вокзал, був напис "За детей".
Під Гостомелем в Київській області виявлено розстріляний автомобіль в якому загинула родина з дитиною, якій було трохи більше року.
В Ізюмському районі Харківської області виявлено закатовані та спалені тіла трьох осіб, одне з яких належить дитині.
Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю.