Уночі війська РФ завдали ракетного удару по інфраструктурі в Миргороді: двоє людей постраждали, значні руйнування, - глава ОВА Лунін
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Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді.
Про це у Телеграмі повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу", - розповів він.