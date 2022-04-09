Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,1 тис. осіб, 151 літак, 136 гелікоптерів, 705 танків і 1 895 броньованих машин

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 квітня втрати особового складу противника становлять близько 19,1 тис. осіб.