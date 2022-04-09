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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,1 тис. осіб, 151 літак, 136 гелікоптерів, 705 танків і 1 895 броньованих машин

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Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 квітня втрати особового складу противника становлять близько 19,1 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 19100 осіб,

танків - 705 од,

бойових броньованих машин  - 1895 од,

артилерійських систем - 335 од,

РСЗВ  - 108 од,

засоби ППО  - 55 од,

літаків - 151 од,

гелікоптерів  - 136 од,

автомобільної техніки - 1363 од,

кораблі /катери  - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.

Спеціальна техніка / special equipment - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,1 тис. осіб, 151 літак, 136 гелікоптерів, 705 танків і 1 895 броньованих машин 01

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Хтось заздалегідь перекреслив літєру Зю, як у воду дивились
  • Super Gut
    До дохлих 19 тис ще потрібно додати десь 50 тис поранених. Із яких приблизно 25 вже ніколи не будуть воювати, бо без рук/ніг, і десь 2-5 тис подохнуть у найближчий місяці-роки. Так чи інакше, однак приблизно 50тис рашистів із 200тис вже демілітаризовані назавжди.
  • Super Gut
    А є ще інша статистика. Так чи інакше, війна закінчиться, і ці десятки тисяч орків повернуться у свої засрані бараки оркостану. У чверті з них точно поїде дах від побаченого в Україні, а ще будуть ті хто тут вчиняв злочини проти людяності і для них вже немає ніяких табу на насилля щодо цивільних. Короче, після того як рашистів буде розгромлено в Україні, ці десятки тисяч з відбитим дахом рашистів, будуть вчиняти звіртсва десятиріччами, але вже в самій парашії.
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