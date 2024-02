Велика Британія незабаром відправить до України нову партію сучасної протитанкової та протиповітряної зброї

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в твітері Міністерства оборони Великої Британії.

За словами прем’єра Бориса Джонсона, це протиповітряні системи, що літають втричі швидше за звук, 800 протитанкових ракет NLAW та високоточні боєприпаси.

The UK has announced further military aid for #Ukraine:



✅ Over 800 more NLAW anti-tank missiles

✅ More Javelin anti-tank systems

✅ More Starstreak air defence systems

✅ More equipment including helmets, armour and night vision goggles



