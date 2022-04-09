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Велика Британія незабаром відправить до України нову партію сучасної протитанкової та протиповітряної зброї

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Британія незабаром відправить до України нову партію сучасної протитанкової та протиповітряної зброї загалом на суму 100 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в твітері Міністерства оборони Великої Британії.

За словами прем’єра Бориса Джонсона, це протиповітряні системи, що літають втричі швидше за звук, 800 протитанкових ракет NLAW та високоточні боєприпаси.

Читайте: Велика Британія розглядає всі варіанти оборонної допомоги Україні, – Джонсон

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Допомагають лише сильним.
    Ми довели свою спроможність та відвагу.
    Тепер ніхто не казатиме на українця русскій. Ще би мову підтягти, щоб людей по закордонах не плутати.
  • Папєрєднік
    Дякуємо британським друзям!
  • Hennadii Berlovskyi
    Шановний, зброя це не продуктів на тиждень закупити. Є процедура. Відстежується безпечний коридор доставки зброї. І не забувайте, що саме Британці почали постачати озброєння за декілька тижнів до вторгнення. Якби не вони і не американці, невідомо, як би все закінчилось для нас. Вони нам нічого не винні, тому будьте вдячні.
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