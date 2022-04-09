На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів, - Верещук
Про це повідомила у телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, погоджено такі гуманітарні коридори:
Донецька область:
▪️Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область:
Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.
▪️Бердянськ – Запоріжжя.
▪️Токмак – Запоріжжя.
Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
▪️Енергодар – Запоріжжя.
Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
▪️Мелітополь – Запоріжжя.
У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10.
Луганська область:
▪️Сєверодонецьк – Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
▪️Лисичанськ – Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
▪️Попасна – Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
▪️с. Гірське – Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
▪️Рубіжне – Бахмут.