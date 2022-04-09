В Україні ліквідували підполковника армії РФ Петруніна, - InformNapalm
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В Україні ліквідували підполковника армії РФ Георгія Петруніна. Він був військовим комендантом Самари, мав бойовий досвід у Чечні та Сирії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm та російські пропагандистські видання.
"Військовий комендант м.Самари підполковник Георгій Петрунін повернувся як вантаж 200 з України", – йдеться в повідомленні.
Водночас "Комсомольська правда" повідомляє, що окупант загинув ще наприкінці березня, а поховали його 5 квітня у Волгограді. Видання уточнило, що Петрунін "пройшов Чечню та Сирію, але загинув в Україні".