Поліцейські із Львівщини Тарас Зеленюх, Микола Стефанюк та Андрій Лучків загинули у боях з окупантами на Луганщині. ФОТО

У боротьбі за Україну загинули троє поліцейських Львівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"З глибоким сумом повідомляємо, що 8 квітня в боях з російськими окупаційними військами на Луганщині героїчно загинули троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Львів" Головного управління Національної поліції у Львівській області - Тарас Зеленюх, Микола Стефанюк та Андрій Лучків", - йдеться у повідомленні.







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Про панахиду за загиблими поліцейськими, дати та місця їх поховання буде повідомлено згодом.

"Вічна слава Героям, полеглим у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України! Пам’ять про вас вічно житиме у наших серцях", - резюмують у Нацполіції.