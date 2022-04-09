Княжицький, Синютка та Федина знайшли керівника концерну РРТ, який відключив мовлення "Прямого", "Еспресо" і "5 каналу". Нардепи анонсували перевірку чиновників

Депутати від "Європейської солідарності" Микола Княжицький, Софія Федина та Олег Синютка знайшли в Ковелі концерн РРТ, який вимкнув з ефіру "Еспресо", "Прямий" і "5 канал", і попросили негайно ввімкнути канали.

Про це Микола Княжицький написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ми з колегами Олегом Синюткою й Софією Фединою знайшли керівництво концерну РРТ, яке вимкнуло з ефіру "Еспресо", "Прямий" і "П‘ятий". ВО керівника концерну здійснює керівництво з Ковеля Волинської області. Не думаю, що розповсюджую зараз велику державну таємницю. Просто тут, у Ковелі найзручніше отримувати кошти на ремонт пошкодженних агресором телевеж через ковельську фірму племінника пана Семерея", - наголосив він.



За словами депутата, після війни журналісти "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу" та їхні американські партнери перевірять посадовців, які з тилових міст через власні фірми "боролися з ворогом" і "відновлювали наслідки".



Микола Княжицький, Софія Федина, Олег Синютка пояснили Семерею, яку відповідальність він нестиме за "державну зраду", "самоуправство" і "незаконне втручання телекомунікаційних мереж".

Також читайте: Журналісти і нардепи "ЄС" вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення "Прямого", "Еспресо" і "5 каналу"

"Попросили негайно виправити беззакону помилку з вимкнення каналів. Ми чудово усвідомлюємо, що Сергій Семерей не ініціював вимкнення каналів, а лише виконав незаконну вказівку. Але це йому ще прийдеться довести. А робити він цього не хоче, бо дія у злочинній групі лише збільшує відповідальність за злочин. Слава Україні! Смерть путінським агресорам! До відповідальності тих, хто їм прислуговує, щоб знищити патріотичне українське мовлення, обмежити демократичні свободи за путінським зразком!!!" - додав депутат.