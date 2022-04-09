Новини • Санкції проти Росії, Війна

Нові санкції ЄС: До 16 квітня всі фури з РФ і Білорусі мають покинути територію Євросоюзу. ВIДЕО

29 99850
До 16 квітня всі фури з Росії і Білорусі мають покинути територію Європейського Союзу.

Про це повідомила українська активістка, співорганізаторка блокади пунктів пропуску на польсько-білоруському кордоні Наталка Панченко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо коротко, то до 16 квітня всі фури з росії і Білорусі змушені покинути територію Європейського Союзу. Більше подробиць завтра зранку, а поки Слава Україні! Дякуємо за увагу, Ваша Наталка Панченко і нереальні люди, які всі ці дні тримали фури голими руками. Рішення про п’ятий пакет санкцій ЄС проти росії уже офіційно опубліковано", - розповіла вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Активісти блокують фури на польсько-білоруському кордоні, черга - на десятки кілометрів

Вона зазначила, що сьогодні, 9 квітня, активісти знімають блокади з пунктів пропуску. Також активістка розповіла, що блокада пунктів пропуску проходила дуже важко: блокувальників закидували пітардами та вибуховими пакетами, їх оточували і намагалися побити, погрожували та ін.

Нові санкції ЄС: До 16 квітня всі фури з РФ і Білорусі мають покинути територію Євросоюзу 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Stanislav Voronenko
    Дякуємо, Європа!!!
  • Валентина Саюн
    Українці дійсно дивні люди силою ,мужністю,сміливістю, людяностю. Тримайтесь і бережіть Україну
  • Том Харченко
    так конфіскуйте їх на користь УКРАЇНИ, було б добре з товарами
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини