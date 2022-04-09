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S&P оголосило Росії "вибірковий дефолт"

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S&P оголосило Росії "вибірковий дефолт"
Рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг Росії в іноземній валюті із CC/C до SD/SD, що означає вибірковий дефолт.

У повідомленні S&P зазначається, що рейтинг у національній валюті залишається на рівні CC/C із негативним прогнозом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Зниження рейтингу було за тим, що російський уряд, як ми розуміємо, зробив виплати купонів і основної суми боргу за доларовими єврооблігаціями 2022 і 2024 років у рублях", - йдеться в повідомленні.

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Тепер у Росії є 30 днів, щоб не допустити дефолт. Проте агентство сумнівається, що інвестори зможуть конвертувати рублеві платежі в долари з доходом, який було передбачено.

Нагадуємо, Мінфін Росії переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже банк-кореспондент не дозволив проводити виплату у доларах, що може означати дефолт.

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Топ коментарі

  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    Дефолт до 9 травня
    -добрий подарунок Фуйла Фуйлостану
  • Saskia Jansen
  • Олександр Дніпро
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