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З початку вторгнення РФ втратила від 15% до 20% бойової потужності, - Пентагон

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З початку вторгнення РФ втратила від 15% до 20% бойової потужності, - Пентагон
Російські загарбники втратили від 15% до 20% бойової потужності з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Деякі підрозділи втратили здатність проводити наступальні дії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на високопоставленого представника міністерства оборони США.

"Ми бачили ознаки того, що деякі підрозділи буквально знищені у всіх сенсах", – сказав чиновник із Пентагону.

Водночас джерело повідомило, що РФ почала проводити мобілізацію деяких резервістів. Ймовірно, агресор розраховує зібрати та відправити в Україну ще приблизно 60 000 солдатів.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Підозрюю, що читачів така цифра не задовольнить. Але уявіть собі, що п'яти пальців на руці Вам відрізаоюли один, і то найважливіший. Скажімо, вказівний. Чи зможе рука працювати так, як до того? Тому якщо б вдалося відрізати кацапську кулаку ще хоча б один палець (40%), ударний кулак перестав би бути ударним остаточно.
  • Валентина Саюн
    Для критичності потрібно ще 20 %,тоді і можна говорити зі сторони сили,але не про фейковий мир,а як мінімум про капітуляцію росії
  • Verter_98
    Обычно 20-30% достаточно для поражения. Исключение разве что для фашистских/тоталитарных режимов.

    Щас х-ло судорожно пытается снова собрать орду и желающих что-то около нуля. А качество и того ниже. Эти уже выпрыгивают из танка при звуке взрыва неподалёку.
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