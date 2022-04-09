З початку вторгнення РФ втратила від 15% до 20% бойової потужності, - Пентагон
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Російські загарбники втратили від 15% до 20% бойової потужності з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Деякі підрозділи втратили здатність проводити наступальні дії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на високопоставленого представника міністерства оборони США.
"Ми бачили ознаки того, що деякі підрозділи буквально знищені у всіх сенсах", – сказав чиновник із Пентагону.
Водночас джерело повідомило, що РФ почала проводити мобілізацію деяких резервістів. Ймовірно, агресор розраховує зібрати та відправити в Україну ще приблизно 60 000 солдатів.