Псевдоголові Маріуполя Іващенку повідомлено про підозру у держзраді

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила псевдоголові Маріуполя Костянтину Іващенку про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, депутат міської ради від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", перебуваючи у м. Маріуполі, який на теперішній час частково під контролем представників збройних сил РФ, добровільно надав згоду на співпрацю з окупантами.

"Згідно з псевдоуказом голови фейкової республіки "ДНР" з 6 квітня 2022 року підозрюваний називає себе "головою адміністрації міста Маріуполь". Псевдоглава частково окупованого міста допомогає РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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