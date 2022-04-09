ЄС вражений атакою Росії по вокзалу Краматорська: Воєнні злочини не мають залишатися безкарними

Європейський Союз глибоко вражений атакою Росії на залізничний вокзал Краматорська, внаслідок якої загинули понад п'ятдесят людей, а десятки інших були поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це було жорстоке, безладне бомбардування ні в чому не винних мирних жителів, зокрема багатьох дітей, які тікали, побоюючись нового нападу росіян на їхні будинки та країну. Ми сумуємо через жертви, і наші думки з їхніми сім'ями та українським народом", - зазначено у заяві представника Зовнішньої дипломатичної служби, поширеній у суботу у Брюсселі.

У ЄС також заявили, що винних у цьому воєнному злочині має бути притягнуто до відповідальності.

"Воєнні злочини не мають залишатися безкарними. ЄС підтримує заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права. Європейський Союз приголомшений тим, що ці серйозні порушення міжнародного гуманітарного права стають дедалі частішими. Звірства, скоєні російськими військами у Бучі, Бородянці та інших містах і селах, нещодавно звільнених українською армією від російської окупації, та жорстокий напад на Краматорський залізничний вокзал є частиною сумної тактики руйнування Кремля", - констатували в ЄС.

Окрім того, представник європейської дипломатії назвав неприйнятними "відверті спроби приховати відповідальність Росії за це та інші злочини за допомогою дезінформації та маніпуляцій зі ЗМІ".

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"ЄС високо оцінює силу, мужність та стійкість українського народу у протистоянні російській агресії і твердо солідарний із ним, що також продемонстрував у п'ятницю візит президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та високого представника Жозепа Борреля в Україну", - наголосив він.

Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. Внаслідок ракетного удару по вокзалу Краматорська 50 людей загинуло, з них п’ятеро - діти. Госпіталізовано 98 осіб. Пентагон підтвердив, що скинута на натовп на вокзалі у Краматорську ракета з комплексу "Точка У" була випущена росіянами.