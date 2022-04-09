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Служба безпеки Японії видалила батальйон "Азов" із переліку терористичних організацій

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Служба безпеки Японії видалила батальйон "Азов" із переліку терористичних організацій
У Японії батальйон "Азов" раніше був внесений у список терористичних організацій. Тепер наших відважних оборонців Маріуполя прибрали з цього списку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

У службі безпеки Японії зазначили, що їм прикро через те, що батальйон потрапив у список неонацистів. Такий опис "Азову" був у японському довіднику з міжнародного тероризму за 2021 рік.

У відомстві зазначили, що цей довідник формують ЗМІ на основі їхніх звітів.

"Ми вирішили видалити наведений вище опис з "Довідника з міжнародного тероризму 2021" на нашому сайті, щоб запобігти поширенню інформації, яка відрізняється від фактів", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, саме "Азов" зараз дає відсіч російській армії у блокадному Маріуполі. Через незламність бійців їх вже прозвали новими "кіборгами".

Також читайте: Нові подвиги полку Азов в Маріуполі: Знищені російські солдати та вибух російського танку. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Anastasiia Ka
    ****** кацапські пропагандони... ну нічого, тепер весь світ буде знати, ким є насправді героїчний Азов
  • MAKAROV ddf66d11
    Азов ****** в Марике морскую пехоту рашки, вдв и прочую элиту. На него кинули самые боеспособные части армии свинособакии. Они уже столько элитного росиянского скота перемолотили, не считая обычную пехоту и тысяч бомжей с дырляндии! Такой боеспособности позавидуют любая армия, на их фоне деды штурмовавшие берлин вообще ничем не выделяются!
  • Maksim Perepelitca
    Кілька днів тому читав інфу - на думку військових експертів НАТО , полк Азов визнаний найбоєздатнішим підрозділом світу . .
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