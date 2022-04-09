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Зеленський все ще готовий сісти за стіл перемовин із Путіним: "Він один вирішує, коли закінчиться ця війна"

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Зеленський все ще готовий сісти за стіл перемовин із Путіним: "Він один вирішує, коли закінчиться ця війна"
Президент України Володимир Зеленський не має іншого вибору та повинен сідати за стіл перемовин із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це Зеленський заявив у інтерв'ю Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше Зеленський неодноразово наголошував, що готовий сісти за стіл з розпалювачем війни Путіним для перемовин. За словами президента України, наразі це також актуально.

"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл перемовин. А в Росії немає іншої сили, щоб зупинити цю війну. Він один вирішує, коли закінчиться ця війна", – сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • rock-n-roll
    Ідійот.
  • Sophia-Maria Duglass
  • Саша Пончик
    Все плять больше не могу это читать!!!
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