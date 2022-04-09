Зеленський все ще готовий сісти за стіл перемовин із Путіним: "Він один вирішує, коли закінчиться ця війна"
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Президент України Володимир Зеленський не має іншого вибору та повинен сідати за стіл перемовин із президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це Зеленський заявив у інтерв'ю Bild, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше Зеленський неодноразово наголошував, що готовий сісти за стіл з розпалювачем війни Путіним для перемовин. За словами президента України, наразі це також актуально.
"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл перемовин. А в Росії немає іншої сили, щоб зупинити цю війну. Він один вирішує, коли закінчиться ця війна", – сказав Зеленський.