На Київщині триває розмінування, визначено дві черги - до кінця квітня та травня. Повертатися додому зарано, - Павлюк
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Павлюкв сьогодні в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні триває робота з розмінування Київської області… Вибухи, які ви чули - це знешкодження, підрив боєприпасів, які не розірвалися", - заявив він.
Павлюк зазначив, що "боєприпасів багато", додавши, що російські військові залишили "сюрпризи" - мінування будівель, автомобілів і навіть трупів.
За його словами, на Київщині вже розміновано 127 гектарів території, 292 об'єкти та 70 км доріг.
"Знайдено та знешкоджено близько 9 450 боєприпасів", - сказав Павлюк.
Він додав, що визначено дві черги розмінування – до кінця квітня та травня відповідно.
"Перша черга розмінування – до кінця квітня. У квітні ми зможемо дати певні рекомендації щодо повернення людей. Друга – до кінця травня, коли ми маємо виконати основні роботи для того, щоб населення знало про ситуацію з безпекою", - сказав він.
Він також порекомендував жителям Київської області поки що утриматися від повернення до своїх населених пунктів.