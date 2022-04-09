Чорноморський флот РФ блокує узбережжя Одеської області, - Братчук
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У Чорному морі ворожий флот продовжує блокувати узбережжя Одеської області.
Про це повідомив прессекретар оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"В акваторії Чорного моря Чорноморський флот РФ блокує наше узбережжя, а також періодично перегруповує свої сили та засоби", - сказав Братчук.
Також залишається висока ймовірність ракетних ударів противника по Одесі та області.
Як стверджує Братчук, зараз ситуація в місті та області контрольована. У військових достатньо сил і засобів для вогневого ураження противника.