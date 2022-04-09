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Чорноморський флот РФ блокує узбережжя Одеської області, - Братчук

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Чорноморський флот РФ блокує узбережжя Одеської області, - Братчук
У Чорному морі ворожий флот продовжує блокувати узбережжя Одеської області.

Про це повідомив прессекретар оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"В акваторії Чорного моря Чорноморський флот РФ блокує наше узбережжя, а також періодично перегруповує свої сили та засоби", - сказав Братчук.

Також залишається висока ймовірність ракетних ударів противника по Одесі та області.

Як стверджує Братчук, зараз ситуація в місті та області контрольована. У військових достатньо сил і засобів для вогневого ураження противника.

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Топ коментарі

  • буков
    Нічого, Гарпуни на підході.
  • afuster25
    В нас ще є Зе експериментальний
  • Ostap Bender c683cd52
    **@нуть раз или два Нептуном - и побережье очистится.
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