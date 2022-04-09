Окупанти захопили приміщення "Укртелекому" в Енергодарі, у селі Верхній Токмак шукають учасників АТО і зброю, - ситуація в Запорізькій області

В Енергодарі окупанти захопили приміщення "Укртелекому", вкрали та пошкодили все обладнання. У селі Верхній Токмак загарбники їздять по домівках та шукають учасників АТО (ООС) і зброю.

Про це у Facebook повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"В Енергодарі окупанти захопили приміщення "Укртелекому". Вкрали та пошкодили все обладнання. Таким чином ворог намагається відключити український зв’язок та інтернет для безперешкодного ведення брехливої пропаганди серед містян", - йдеться в повідомленні.

В Запорізькій ОВА також повідомляють, що в селі Верхній Токмак загарбники їздять по домівках та шукають учасників АТО (ООС) і зброю.

"Обшукують будинки та б'ють чоловіків, потім їх викрадають, відвозять в невідомому напрямку, а мешканцям села погрожують. Подібна ситуація склалася і в Енергодарі, де росіяни намагаються знайти людей із українською державницькою позицією та вчинити над ними розправу. А у Мелітополі два дні тому окупанти викрали 66-річного пенсіонера, колишнього співробітника СБУ із власного ж будинку. За словами близьких, чоловік страждає на астму, але загарбники навіть не дозволили йому взяти із собою ліки. Наразі місце перебування людини не відоме", - сказано у повідомленні.

В ОВА зазначають, що російські окупанти обстрілюють населені пункти області із застосуванням авіації, реактивної системи залпового вогню "Град", ствольної артилерії, 120-мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів за напрямками: Гуляйполе, Новоандріївка, Білогір’я, Червоне, Павлівка, Малинівка, Старомайорськ, Приютне, Кам’янське, Оріхів, Мала Токмачка. При цьому знищують цивільну інфраструктуру, блокують місця та коридори евакуації мирного населення з районів ведення бойових дій.

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