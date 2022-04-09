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Порошенко в ефірі France 24 закликав французів приєднатись до ленд-лізу для України

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Порошенко в ефірі France 24 закликав французів приєднатись до ленд-лізу для України
Петро Порошенко також закликає західних партнерів запровадити "Список Бучі" за прикладом "Списку Магнітського".

Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24 закликав французів слідом за Сенатом США ухвалити Акт про ленд-ліз для України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Дуже вдячний сенаторам Сполучених Штатів, глибоко вдячний адміністрації США та лідерству президента Байдена. Таким чином імплементується один з тих пунктів, які були ще три тижні тому презентовані мною у так званому "Плані пʼяти критичних кроків", – нагадав Порошенко.

Як відомо, план Порошенка окрім ленд-лізу також включає надання засобів для контролю над небом та відкриття "другого фронту" включно із пекельними санкціями і нафтовим ембарго. Петро Порошенко також закликає західних партнерів запровадити "Список Бучі" за прикладом "Списку Магнітського".

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Порошенко в ефірі France 24 закликав французів приєднатись до ленд-лізу для України 01

Інші пункти плану – європейська перспектива для України та "План Маршалла".

"Дуже позитивні сигнали надходять щодо "Плану Маршалла" з боку наших західних партнерів", – повідомив п’ятий Президент.

"Закликаю також французів: прошу, зробіть, як зробив Сенат Сполучених Штатів. Схваліть і ви окремий Акт про ленд-лід, але з французького боку. Це зараз дуже важливо", – наголошує Порошенко.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Вот я удивляюсь украинскому мудрому нариду. Я то думал война отврезвляет. Но зебобов стало еще больше по моему. Героинчески читать по бумажке с опытом шоумена - много ума не нужно... Если б он хоть сам тексты писал, а не подоляк с елдачиной. А так это даже не искренне как-то выходит, хоть и эффективно)
  • Office Den Haag
    Victoria MaximenkoДякую Президенту Порошенко.

    От так завжди - хтось робить, а хтось на чужих досягненях своїм зеленим рилом торгує.
    Ось що писав Taras Chornovil про план Порошенка в березні:
    «Порошенко провів купу переговорів, про які не виспівували різні арєстовічі й підготував свій план, за який реально можна боротися й знаходити підтримку кожного пункту й підпункту, які у свою чергу мають подальшу структуризацію. Це план закінчення війни перемогою, а не м'ягкою капітуляцією, як це старається організувати Єрмак, та побудови нової й успішної європейської країни. Деталізований план уже переданий Зеленському. Ох, як декому не хочеться його реалізації!
    Основне - під цей план уже є певні домовленості, багато що узгоджено на політичному рівні. Він реалістичний.»











  • Ан Мур
    а знаєш, чого "зебобов стало еще больше"?
    Пульт телебачення на одну кнопку це продукує...
    Раніше і канали Пінчука, і Ахметова, і Льовочкіна (який би він не був...) а Супільне - найбвльше з перелічених кусали зелену владу хто як. Дехто часто по ділу; дехто за фігню, або набріхували навіть...
    А тепер? - Одна конпка, з Г+Г.
    Навіть проукраїнські опозиційні захотіли вимкнути!
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