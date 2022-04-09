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Фінляндія закрила в'їзд для всіх вантажних транспортних засобів з номерами РФ та Білорусі

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Фінляндія закрила в'їзд для всіх вантажних транспортних засобів з номерами РФ та Білорусі
9 квітня Фінляндія закрила в'їзд у країну для всіх вантажних транспортних засобів із російськими та білоруськими номерами.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, весь комерційний вантажний автотранспорт з реєстраційними номерами РБ і РФ буде зупинено і розгорнуто — це вантажівки, фури і навіть фургони, якщо вони спробують розмитнити комерційні вантажі.

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Нагадуємо, фінський оператор поїздів VR після оголошення про скасування залізничного пасажирського сполучення з РФ заявив про призупинення вантажних перевезень з 27 березня.

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Топ коментарі

  • Станислав Полторадня ce616d41
    Уважуха финнам.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Вспомнил, несколько лет назад публиковали фото внутренностей туалетов на финских трассах, заправках etc. Там к надписям на финском о правилах пользования специально для кацапов по русски было написано На унитаз с ногами не залезать.
  • Микола Мазуренко
    Пітер тепер загнеться від нестачі горілки і жратви.
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