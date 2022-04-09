Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Зеленський провів нараду з урядом, керівництвом силових відомств та РНБО

6 48731
Зеленський провів нараду з урядом, керівництвом силових відомств та РНБО
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з членами Кабінету Міністрів, керівництвом силових відомств та Ради національної безпеки і оборони.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Нарада з членами уряду, керівництвом силових відомств та РНБО. Віримо в силу нашої армії. Домовляємося з іноземними лідерами щодо постачання нашій державі озброєння. Зміцнюємо міжнародну підтримку України. Працюємо щодня", – зазначив Зеленський.

За інформацією пресслужби ОП, учасники селекторної наради обговорили стан готовності армії до виконання поточних завдань із відбиття збройної агресії Росії.

Крім того, було заслухано інформацію про розвідувальні дані та аналіз ситуації від РНБО, обговорено необхідні зусилля щодо консолідації міжнародної підтримки України.

Також читайте: Зеленський все ще готовий сісти за стіл перемовин із Путіним: "Він один вирішує, коли закінчиться ця війна"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Alex Kalinin
    Сподіваюсь, Головнокомандуючому ЗСУ шановному Валерію Залужному зепокидьки не заважали працювати.
  • Sophia-Maria Duglass
    Арестович - пістун . Він часом не знає , хто приказав разминувати дорогу на Крим?
  • Claudia Smith
    анкету на вступ в ЄС іди заповнюй, запроданець.
    Єрмака коли звільниш?
    що там гімно-група, капітуляцію вже підготувала?
    а то Шмигаль вже гроші з міжнародної допомоги полічив, готовий дерибанить.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини