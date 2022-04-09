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Формування Сил територіальної оборони - це унікальний досвід, якого не має жодна країна світу, - бригадний генерал Юрій Галушкін

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Формування Сил територіальної оборони - це унікальний досвід, якого не має жодна країна світу, - бригадний генерал Юрій Галушкін
За день до російського вторгнення війська тероборони налічували лише 6000 професійних військових і невелику кількість резервістів. За 1,5 місяці понад 110 тисяч патріотів і патріоток України увійшли до складу Територіальної оборони. Сформовано більше ніж 450 добровольчих формувань територіальних громад.

Про це Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін розповів на брифінгу в Медіацентрі Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Тероборона стала уособленням спротиву українців. Феноменом, на який точно не розраховували російські загарбники" — зазначив Командувач.

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Він також наголосив, що досвід формування тероборони — наймолодшого роду військ ЗСУ — не має аналогів у світі.

"Ми використовували досвід країн партнерів, у тому числі країн-членів НАТО, коли будували сили територіальної оборони. Однак те, що відбулося за ці 1.5 місяці — це унікальний досвід, якого не має жодна країна. Він буде корисним в усьому світі. Це те, що ніхто в житті не робив. А саме — ми змогли в короткий термін мобілізувати більше ніж 110 000 людей і поставити їх до лав Сил територіальної оборони, в максимально короткий термін забезпечити їх озброєнням та розпочати їх підготовку до виконання завдань" — зазначив Юрій Галушкін.

На завершення брифінгу бригадний генерал Галушкін відзначив мужність та самовідданість людей, які служать в Силах ТрО .

"Тероборона — це історія людей. Кожен випадок унікальний. Я пишаюсь українцями. Щодня це додає мені емоційних сил. Я бачу, як вони із людей цивільних стають професійними військовими. Вже майже 100 військовослужбовців Сил територіальної оборони відзначені указами Президента України державними нагородами", — розповів командувач.

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Топ коментарі

  • Макс Полиграф
    Блин, ну шо он такое говорит: "ми змогли в короткий термін мобілізувати більше 110 000 людей і поставити їх до лав Сил територіальної оборон" - хто МЫ?

    Люди сами вступили в ТРО, их иникто не "мобилизировал"! И штурмовали военкоматы с первого дня - а их там записывали и отправляли домой "ждать когда вызовут"!
  • ALEX BLACK 81798d64
    особливо те,що тер.о.,до вторгнення практично не було,бо 200т. на кордоні орків-це до "травневих шашличків",а не до війни!не знаю,як у кого,а у нас вся тер.о. на утриманні у волонтерів(як у 14м)!зброя,екіпіровка-це проблема...про який досвід йдеться?що волонтери все зроблять самі-влада всі лаври присвоє?
  • Макс Полиграф
    Иди нахрен вместе с автором этой идеи Люсей-под-полковником-Арестовичем!
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