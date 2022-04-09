Формування Сил територіальної оборони - це унікальний досвід, якого не має жодна країна світу, - бригадний генерал Юрій Галушкін

За день до російського вторгнення війська тероборони налічували лише 6000 професійних військових і невелику кількість резервістів. За 1,5 місяці понад 110 тисяч патріотів і патріоток України увійшли до складу Територіальної оборони. Сформовано більше ніж 450 добровольчих формувань територіальних громад.

Про це Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін розповів на брифінгу в Медіацентрі Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Тероборона стала уособленням спротиву українців. Феноменом, на який точно не розраховували російські загарбники" — зазначив Командувач.

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Він також наголосив, що досвід формування тероборони — наймолодшого роду військ ЗСУ — не має аналогів у світі.

"Ми використовували досвід країн партнерів, у тому числі країн-членів НАТО, коли будували сили територіальної оборони. Однак те, що відбулося за ці 1.5 місяці — це унікальний досвід, якого не має жодна країна. Він буде корисним в усьому світі. Це те, що ніхто в житті не робив. А саме — ми змогли в короткий термін мобілізувати більше ніж 110 000 людей і поставити їх до лав Сил територіальної оборони, в максимально короткий термін забезпечити їх озброєнням та розпочати їх підготовку до виконання завдань" — зазначив Юрій Галушкін.

На завершення брифінгу бригадний генерал Галушкін відзначив мужність та самовідданість людей, які служать в Силах ТрО .

"Тероборона — це історія людей. Кожен випадок унікальний. Я пишаюсь українцями. Щодня це додає мені емоційних сил. Я бачу, як вони із людей цивільних стають професійними військовими. Вже майже 100 військовослужбовців Сил територіальної оборони відзначені указами Президента України державними нагородами", — розповів командувач.