Австрія не може бути нейтральною щодо воєнних злочинів, – Негаммер

Австрія є нейтральною країною у військовому плані, але не може бути нейтральною щодо скоєних Росією воєнних злочинів і несправедливості.

Про це заявив Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Австрія була і залишається нейтральною країною, і є частиною Європейського Союзу. У військовому плані ми нейтральні, але ми ніколи не можемо погодитися з тим, що кояться воєнні злочини, і вважаємо, що треба допомагати тим країнам, де відбувається несправедливість", - сказав Негаммер.

За його словами, це означає, що Австрія повністю підтримує санкції ЄС і запроваджує їх у себе, а також підтримує Україну там, де найбільш потрібно з української точки зору.

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Він також зазначив, що Австрія докладає зусиль для створення надійних гуманітарних коридорів для евакуації людей, зокрема з Маріуполя.

Негаммер акцентував, що в Австрії існує велика солідарність з людьми, яких війна вигнала з України, і готовність допомогти їм.

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"Я обіцяю, що не припинятиметься", - підкреслив він.

Федеральний канцлер поінформував, що сьогодні відвідає Бучу, де відбулися страшні злочини. У цьому контексті він наголосив на необхідності розслідування їх інституціями ООН, щоб почало працювати міжнародне право і Міжнародний кримінальний суд.