Білорусь спалює золотовалютні резерви, а грошей залишається дедалі менше

Стрес і потрясіння обійшлися Білорусі в березні у 692,9 млн дол золотовалютних резервів, зниження становить 8,4%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на видання Наша ніва.

За місяць перед тим теж було зменшення: резерви скоротилися на 259,1 мільйона доларів або на 3 відсотки. У підсумку станом на 1 квітня 2022 року їхня загальна сума становила 7,57 млрд доларів.

"Зниження валютних резервів суттєво змінило їхню структуру. Основні втрати іноземної валюти зазнали іноземної валюти, її частка знизилася з 43 до 37 відсотків. На цьому фоні частка золота збільшилася з 40 до 44 відсотків", - сказано в повідомленні.

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У перерахунку на долар США та з урахуванням зростання цін на дорогоцінний метал вартість золота в резервах становить 3,34 млрд дол, а іноземної валюти залишилося лише 2,8 млрд дол.

"Доля інших активів у резервах дуже мала. Збитки від курсових різниць у березні в іноземній валюті становили 730 мільйонів доларів, або 21 відсоток.

100 мільйонів доларів було витрачено на погашення боргу, решта - продаж валюти на підтримку рубля і переведення валютних резервів на інші активи", - резюмується у матеріалі.