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Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів. ВIДЕО

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Російські військовослужбовці "елітного" 83-го десантного батальйону, поспіхом тікаючи з Київщини після наступу українських захисників, позабували штабні документи з особистими даними своїх військових.

Як передає Цензор.НЕТ, журналістам "Слідство.Інфо" вдалося ідентифікувати кількох окупантів, які вчиняли злочини у селах Демидів, Козаровичі та Димер, - саме там росіяни залишили свої штабні записи.

На початку квітня ЗСУ повернули під контроль села Демидів, Козаровичі та Димер на Київщині. Впродовж місяця ці населені пункти були окуповані росіянами. За свідченням місцевих, рашисти займалися мародерством, викрадали і катували мирних людей.

На території заводу "Вікналенд" у Димері окупанти облаштували штаб. На його території після втечі росіян знайшли іменний список особового складу мінометного взводу 83-ї окремої десантно-штурмової бригади з місцем дислокації Уссурійськ, який отримали у розпорядження журналісти. Цей підрозділ у Росії має репутацію елітного.

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Втім, як з’ясували журналісти, більшість "елітних" військовослужбовців з цього списку — не мають вищої освіти. Вони закінчили 9, 11 класів чи технікум.

Заступником командира взводу є 29-річний сержант В’ячеслав Юртаєв родом з Владивостока. Тікаючи, Юртаєв навіть залишив свій пропуск, виданий Міністерством оборони РФ.

Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 01

В'ячеслав Юртаєв

Зазначається, що окупанти намагаються приховувати свої профілі в соцмережах, щоб ті з ними не асоціювалися.

Наприклад, 23-річний рядовий Вадім Дамінов з міста Омськ у соціальній мережі "Однокласники" записаний як Вадім Орлов. Зі сторінки помітно, що профіль активний.

Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 02

Вадим Дамінов

Ще один окупант — 20-річний рядовий Даніл Калінін з Уссурійська у соціальній мережі "Вконтакті" записаний як Даня Яковлєв. Він також регулярно відвідує свою сторінку. Щоправда, останній допис зробив 18 лютого — за тиждень до повномасштабної війни. На сторінці окупанта вказано, що він одружений з Вікторією Калініною.

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Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 03
Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 04
Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 05

Даніл Калінін

Найстаршим серед окупантів, який фігурує у знайденому на Київщині списку, є 39-річний сержант Андрєй Бікбулатов з Уссурійська. На сторінці дружини окупанта в "Однокласниках" є чимало спільних фото з чоловіком. Також вона поширює пропагандистські дописи про війну в Україні.

Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 06
Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 07

Андрєй Бікбулатов

Журналісти також ідентифікували 32-річного сержанта Максима Прасолова. На кількох знімках він фігурує у формі десантних військ РФ.

Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 08

Максим Прасолов

"Слідство.Інфо" знайшли також стару сторінку 26-річного єфрейтора з міста Чіта Дмітрія Ігнатова. Окупант регулярно відвідує свій новий профіль.

Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 09

Дмітрій Ігнатов

31-річний сержант Вадім Мацюця з Уссурійська також відвідує свою сторінку. Водночас батько окупанта поширює пропагандистські дописи про російське вторгнення в Україну.

Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 10

Вадім Мацюця

Ідентифіковано також 22-річного рядового Владіслава Ковєру з міста Дальнєрєчєнськ.

Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 11

Владіслав Ковєра

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Топ коментарі

  • Solomon c5c4359c
    Если жопу научился пальцем подтирать, уже элита, а если пучком травы-богема.
  • Tema9
    Головне щоб ці документи не попали в руки агенту фсб єрмаку.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Тварюки і пекла для вас буде замало.
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