Новини • Війна

Джонсон прибув до Києва та проводить зустріч із Зеленським, - ОП

19 725115
Прем'єр Великох Британії Борис Джонсон прибув до Києва та проводить зустріч із президентом Зеленським.

Про це у Facebook повідомив заступник голови ОП Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з Президентгм Зеленським.

Великобританія лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Велика Британія розглядає всі варіанти оборонної допомоги Україні, – Джонсон

Джонсон прибув до Києва та проводить зустріч із Зеленським, - ОП 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 
Підтримати Цензор.НЕТ 

Топ коментарі

  • Merkator_R
    Борис,еще раз напомни зеленскому,что наша цель победа,а не подковерный договоорняк.
  • Саша Пончик
    Думаю Джонсон вправит мозги.
  • Олег Бовсуновський
    Джонсон взагалі молодчина!Допомагає нам,потрібно в майбутньому залучити з Британією потужний союз!🇺🇦💛💙🇬🇧
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини