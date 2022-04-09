Джонсон прибув до Києва та проводить зустріч із Зеленським, - ОП
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Прем'єр Великох Британії Борис Джонсон прибув до Києва та проводить зустріч із президентом Зеленським.
Про це у Facebook повідомив заступник голови ОП Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з Президентгм Зеленським.
Великобританія лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора", - йдеться в повідомленні.