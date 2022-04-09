В окупованому Криму торгують вкраденими в Україні автомобілями та побутовою технікою, - Джемілєв

В окупованому Криму російські мародери продають вкрадені в Україні автомобілі та побутову техніку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У Крим надходить на продаж дуже багато автомобілів з українськими номерами. Крім того, біля ринків - вантажівки з вживаними холодильниками, телефонами, айфонами, телевізорами... Люди купують із задоволенням, тому що ціни дуже занижені", - сказав Джемілєв.

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"Що стосується води: хоча казали, що вода тепер надходить у Північно-Кримський канал – але там треба довго ще відновлювати цей канал, тож жодної краплі води поки що не надходить із Північно-Кримського каналу. Але в Криму було багато опадів, питної води зараз достатньо, але в північній частині зрошення, як і раніше, немає. Артезіанські колодязі суворо заборонено рити. Щоправда, можна отримати спеціальний дозвіл у ФСБ, але це дуже дорого: крім офіційної плати треба ще платити великі хабарі співробітникам ФСБ", - додав він