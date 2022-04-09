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Близько чверті військ РФ, задіяних в Україні, недієздатні, - CNN

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Близько чверті військ РФ, задіяних в Україні, недієздатні, - CNN
Близько чверті російських військ, які використовувалися під час вторгнення в Україну, є "фактично недієздатними" через великі втрати, погану матеріально-технічну базу та технічні умови.

Про повідомляє CNN із посиланням на європейського чиновника, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія розмістила приблизно 120 батальйонних тактичних груп навколо України напередодні вторгнення.

Через шість тижнів війни приблизно 29 з них вийшли з ладу.

Також, додав чиновник, російські війська намагалися об’єднати деякі частини БТГ, що залишилися, у злагоджені бойові підрозділи, використовуючи залишки двох або трьох БТГ, щоб спробувати створити одну БТГ.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Треба ще чверть знищити. Мінімум.
  • Сергій Матвієнко b61c3773
    Потомки российских крепостных решили победить потомков украинских козаков.

  • Анатолий Воробей 96773614
    Треба знищити всіх.
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