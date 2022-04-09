Подвиг Маріуполя ввійде в світову військову історію, - Білецький
Про це під час ефіру на "5 каналі" заявив засновник полку "Азов" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що відбувається ці 40 днів в Маріуполі - ввійде в військову історію. 36-та бригада морської піхоти, полк "Азов" та інші підрозділи багато зробили, а ми повинні правильно використати той час, який вони нам дали", - впевнений Білецький.
Мова йде про те, що захисники Маріуполя відтягли на себе величезну кількість сил і засобів противника. Це на тижні відтермінувало наступ російських загарбників на угрупування ООС в Донецькій і Луганській областях.
Проте Андрій Білецький нагадує, що влада повинна зробити необхідні кроки щодо деблокади міста та врятувати його мешканців і захисників.
Наразі російські окупанти контролюють частину міста.
"Я б не хотів бути дозою заспокійливого для країни, але й не хочу створювати хвилю негативу. Немає великого секрету, що загарбники пробились в центр міста вузьким клином, що це ускладнює оборону міста українськими військами. Проте немає приводів для катастрофічного песимізму, тому що більшу частину міста все-таки контролюють українські війська", - зазначив Андрій Білецький.
Коментуючи ситуацію навколо "Азовсталі", вінрадив не звертати увагу на російські фейки.
"Вчора, позавчора відбиті деякі ділянки. Але Кадирову про це не знає, тому що в Маріуполі його, безумовно, не було. Ролики зняті або в Саратові, або в підвалах Грозного. Відповідно він говорить те, що говорять Tik-Tok війська", - додав Білецький.