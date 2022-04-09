Зелених коридорів із Херсону немає, люди їдуть на власний страх і ризик, - мер Колихаєв

В тимчасово окупованому російськими військами Херсоні немає зелених коридорів для евакуації населення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Ігор Колихаєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Херсоні боїв немає.

"Достатньо велики об'єм біженців направлено в бік Миколаєва. Все хвилюються за безпеку дітей, життя. Чатсину людей направлено в бік Криму", - зазначив він.

Водночас очільник міста заявив, що люди на свій страх і ризик йдуть з білими прапорами та хрестами.

"Безпечних зелених коридорів на сьогодні немає", - додав він.

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