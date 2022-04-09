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Лейтенант Віталій Сапило посмертно удостоєний звання Героя України

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Лейтенант Віталій Сапило посмертно удостоєний звання Героя України
Під час оборони столиці України екіпаж лейтенанта Віталія Сапила знешкодив три десятки одиниць ворожої техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Дмитро Єрьоменко.

"Указом президента України Володимира Зеленського відважному офіцеру за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України присвоєно звання Герой України. На жаль, посмертно…" - сказано в повідомленні.

Зазначається, що торік лейтенантові виповнився лише 21 рік. Він із села Сокільники, що неподалік Львова. Змалку подавав великі надії у спорті.

У 2017 році вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, навчався на факультеті бойового застосування військ.

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"Життя справжнього офіцера та патріота обірвалось у жорстокому протистоянні ворогу під Києвом.

Українських танкістів рашисти не змогли здолати безпосередньо на полі бою, тому залучили авіацію. Пряме влучання ворожої бомби в український танк обірвало життя відважних захисників…

Спочивай із миром, Герою України!" - зазначається в повідомленні.

Лейтенант Віталій Сапило посмертно удостоєний звання Героя України 01

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Топ коментарі

  • Степан Степанович c8e9973a
    Біль. Дякую тобі сине. Батькам низький уклін.
  • Ярослав Викторович
    Герои не умирают, пока живет их дело.
  • Чайка Київ
    ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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