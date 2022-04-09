Лейтенант Віталій Сапило посмертно удостоєний звання Героя України
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Дмитро Єрьоменко.
"Указом президента України Володимира Зеленського відважному офіцеру за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України присвоєно звання Герой України. На жаль, посмертно…" - сказано в повідомленні.
Зазначається, що торік лейтенантові виповнився лише 21 рік. Він із села Сокільники, що неподалік Львова. Змалку подавав великі надії у спорті.
У 2017 році вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, навчався на факультеті бойового застосування військ.
"Життя справжнього офіцера та патріота обірвалось у жорстокому протистоянні ворогу під Києвом.
Українських танкістів рашисти не змогли здолати безпосередньо на полі бою, тому залучили авіацію. Пряме влучання ворожої бомби в український танк обірвало життя відважних захисників…
Спочивай із миром, Герою України!" - зазначається в повідомленні.