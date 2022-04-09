Захоплені окупантами евакуаційні автобуси вдалося повернути, - мер Мелітополя Федоров

Евакуаційні автобуси, які були раніше викрадені окупантами біля запорізької гуманітарної колони кілька днів тому, вдалося повернути.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони були захоплені і два дні утримувались, як зараз ми вже знаємо, на заводі "Агат" в місті Мелітополь. Він належить депутату від "Опозиційного блоку" Євгену Балицькому та Галині Данильченко. Це та людина, яка сьогодні є самопроголошеною виконувачкою обов'язків мера. Чотири години тому, вони були віддані нам. В них сіли 600 людей, які хотіли евакуюватись з Мелітополя.

На жаль, не надали можливості заїхати на цих автобусах до Мелітополя. Тому люди були вимушені з дітьми та старими людьми їхати на виїзд з Мелітополя і там сідати в автобуси. Зараз вони прямують до Запоріжжя, але невідомо, скільки ще окупанти триматимуть їх на блокпостах", - зазначив він.

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