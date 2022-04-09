Азербайджанський снайпер Ельнур Гасанов загинув, воюючи добровольцем за Україну
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у телеграм-каналі Збройні сили Азербайджану.
У повідомленні зазначається, що сьогодні до Азербайджану буде доставлено труну з тілом Ельнура Гасанова, який загинув під час захисту територіальної цілісності України.
"Як повідомляє Qafqazinfo, Ельнура Гасанова (1993 р.н.) буде поховано в неділю в Геранбойському районі. Родина Гасанових родом із села Джаміллі Кельбаджарського району, після вірменської окупації у 1992 році була змушена переїхати до Геранбою", - сказано в повідомленні.
В Україні Ельнур Гасанов, відомий під позивним "Алік", був розвідником у добровольчому батальйоні. Під час другої Карабаської війни він очолював загін снайперів.
На церемонії прощання з бійцем в Україні пролунав гімн Азербайджану українською.