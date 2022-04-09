Немає слів, щоб описати жах, який я бачила у Бучі. Це потворне обличчя путінської армії, - фон дер Ляєн

Народ України, який чинить спротив російському вторгненню, виборює не лише власні суверенітет та територіальну цілісність, він воює за європейські цінності, за те, щоб демократія та гуманізм перемогли автократію, щоб право сили ніколи не було сильнішим за верховенство права.

Про це в суботу у Варшаві під час благодійного заходу Stand Up For Ukraine заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я була вчора в Києві, відвідала Бучу. Немає слів, щоб описати жах, який я бачила у Бучі. Це потворне обличчя путінської армії, що розв’язала терор проти людей. І я маю настільки велике захоплення нашими мужніми українськими друзями, які борються проти цього. Вони воюють у нашій війні. Це наша боротьба, яку вони ведуть зараз. Тому що це не лише Україна воює за свій суверенітет та цілісність. Вони (українці. – Ред.) також воюють, щоб дати відповідь на питання, чи буде демократія сильнішою, або ж домінуватиме автократія, чи право сили зможе домінувати над верховенством права", - наголосила президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що сьогодні, разом з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президентом Польщі Анджеєм Дудою, європейці відстоюють за власну свободу, і це означає, що вони відстоюють за Україну.

"Це причина, чому ми зібралися сьогодні тут. Ми хочемо мобілізувати весь світ для допомоги біженцям, що перебувають в Україні та за її межами. Сподіваюся, що дуже багато людей приєднаються. Хочу подякувати організації Global Citizens за залучення та мобілізацію такої великої кількості діячів мистецтва, спортсменів та відомих людей", - додала Урсула фон дер Ляєн.

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Вона особисто подякувала президенту Польщі Анджею Дуді за організацію благодійного заходу на території Польщі та нагадала, що саме Польща приймає у себе більше двох мільйонів біженців з України, яким надають щиру підтримку дуже багато громадян країни.