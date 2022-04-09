Немає слів, щоб описати жах, який я бачила у Бучі. Це потворне обличчя путінської армії, - фон дер Ляєн
Про це в суботу у Варшаві під час благодійного заходу Stand Up For Ukraine заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я була вчора в Києві, відвідала Бучу. Немає слів, щоб описати жах, який я бачила у Бучі. Це потворне обличчя путінської армії, що розв’язала терор проти людей. І я маю настільки велике захоплення нашими мужніми українськими друзями, які борються проти цього. Вони воюють у нашій війні. Це наша боротьба, яку вони ведуть зараз. Тому що це не лише Україна воює за свій суверенітет та цілісність. Вони (українці. – Ред.) також воюють, щоб дати відповідь на питання, чи буде демократія сильнішою, або ж домінуватиме автократія, чи право сили зможе домінувати над верховенством права", - наголосила президент Єврокомісії.
Вона зауважила, що сьогодні, разом з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президентом Польщі Анджеєм Дудою, європейці відстоюють за власну свободу, і це означає, що вони відстоюють за Україну.
"Це причина, чому ми зібралися сьогодні тут. Ми хочемо мобілізувати весь світ для допомоги біженцям, що перебувають в Україні та за її межами. Сподіваюся, що дуже багато людей приєднаються. Хочу подякувати організації Global Citizens за залучення та мобілізацію такої великої кількості діячів мистецтва, спортсменів та відомих людей", - додала Урсула фон дер Ляєн.
Вона особисто подякувала президенту Польщі Анджею Дуді за організацію благодійного заходу на території Польщі та нагадала, що саме Польща приймає у себе більше двох мільйонів біженців з України, яким надають щиру підтримку дуже багато громадян країни.