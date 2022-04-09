Енергетики повернули світло ще у 28 населених пунктів звільненої від окупантів Київщини, - ДТЕК

За минулу добу аварійні бригади повернули світло для 3192 родин у 28 населених пунктах Київській області, звільнених Збройними силами України від російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

"Ми продовжуємо повертати світло на звільнені від російських окупантів території Київської області, після їх розмінування Збройними силами України. Зокрема, вже почали часткові відновлення в Богданівці, Броварського району, де люди місяць перебували без світла", - повідомили в компанії.

У Бучанському районі повністю відновили електропостачання у селі Колонщина, а також частково у смт Макарів та селах: Зурівка, Ясногородка, Маковище, Вишеград, Петрушки, Личанка, Мила, Шпитьки, Музичі. У Броварському районі частково відновили електропостачання в селах: Рудня, Богданівка, Кулаженці, Світильня, Велика Димерка, Скибин, Плоске, Коржі, Лук’янівка, Перемога.

Читайте також: Енергетики повернули світло в звільнені від окупантів Гореничі, Макарів і Велику Димерку, - ДТЕК

Також відновили електропостачання будівлі міськради в Ірпені.

9 квітня енергетики ДТЕК планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще у 23 населених пунктах Броварського, Бучанського, Вишгородського районів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Енергетики повернули світло 8 тисячам родин в Донецькій та Київській областях, - ДТЕК

"Ускладнює ремонт затоплення території з мережами компанії. Ворог зруйнував насосну станцію, яка качала воду з річки Ірпінь на Дніпро, і вода розлилась на значній території області. Через це відновлення електропостачання в населених пунктах Вишгородського району займе ще декілька днів", - пояснили в компанії.

У Донецькій області енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 1 200 родин в 5 населених пунктах Краматорського, Покровського та Бахмутського районів.