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Потрібен новий "план Маршалла" для України, - Дуда

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Потрібен новий "план Маршалла" для України, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда наголошує, що українці нині воюють проти жорстокого російського агресора не лише за свою свободу, а й за спільні європейські цінності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Польський лідер звернувся до українських захисників, назвав їх братами та сестрами, і наголосив, що їх боротьбу підтримують всі люди доброї волі.

"Ця акція є ще одним проявом міжнародної єдності. Ми всі підтримуємо ті самі цінності – мир, свободу, демократію, право на самовизначення. Ми зараз постаємо за Україну, але в той же час Україна постала за нас. Українці воюють не лише за свою свободу, але також за нашу свободу. Сьогодні ми підтримуємо мільйони українських біженців та людей, які потребують допомоги. Ми надсилаємо послання всім та кожному українцю, що перебувають у оточених містах та селищах. Це послання надії до хоробрих українських солдатів, героїв, які захищають свою країну від агресора: дорогі брати та сестри, ви не на самоті", - наголосив він.

"У найближчому майбутньому Україна потребуватиме величезного економічного поштовху, подібного до того, що був запропонований Західній Європі після Другої світової війни, - потрібен новий план Маршалла для України", - зазначив Дуда.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Поляки наші браття. Таку підтримку нам надали- неоціненну.
  • afuster25
    Будь-який план Маршалла при Зеленому бур'яні, перетворитися на план Прапорщика!
  • Paul Foxen
    Так потрібен, а також краще пряме керування Європарламентом і Конгрессом СШАЮ, без дєрьмаків татарових і всього олігархату
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